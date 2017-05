Dj Khaled frappe fort avec son dernier titre !

Après la place de numéro un du Billboard Hot 100, "I'm the One" devient single de…

Après avoir placé "I'm the One" à la première place du classement Billboard Hot 100 en détrônant Eminem et son single "Not Afraid", Dj Khaled décroche une nouvelle récompense avec ce son.

En featuring avec les pointures du moment, le single ayant connu le plus gros démarrage de l'année est certifié single or. Dévoilé le 28 avril dernier, "I'm the One" et ses 133 millions de vues s'approche à vive allure du single platine.

Dj Khaled peut remercier Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper et Lil Wayne pour cette performance, la route est encore longue pour ce titre.