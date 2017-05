Panam Bende balance un freestyle filmé à 360° !

La réalité virtuelle fait progressivement son entrée partout. Et forcément, elle finit par arriver dans le rap. Après le concert de Childish Gambino filmé en réalité virtuelle que vous pourrez suivre grâce au casque offert avec son album, c’est désormais Panama Bende qui se met à la pointe de la technologie, en proposant un petit freestyle filmé à 360°.

Une idée très originale, pour un rendu vraiment cool : on peut voir toute l’équipe dans un petit jardin (probablement en banlieue), se lancer dans un freestyle très lourd pendant que la team s’ambiance entre les quatre murs du petit espace.

Et bien entendu, comme souvent avec le Panama Bende, les textes sont aussi soignés que les visuels, et on peut dire que les punchlines touchent toujours juste !

Plus qu’une dizaine de jours avant la sortie de leur album… Vous avez hâte ? Nous oui!