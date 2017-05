Non, le rap n’est pas la musique qui parle le plus de drogues !

​Une idée reçue balayée par une étude très sérieuse.

Le site Addictions.com s’intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin à la dépendance aux substances psychoactives, souvent appelées drogues. Ils se sont penchés sur la drogue dans la musique, deux domaines souvent liés, et plus précisément, ils ont voulu savoir quels étaient les genres musicaux dans lesquels on parlait le plus de drogues.

Et bien, contrairement aux idées reçues, le rap n’est pas la musique qui mentionne le plus souvent la dope ! En fait, il n’est même pas dans le top 3, avec seulement 1,3 évocation par chansons. Selon l’analyste Logan Freeman, c’est dû au déclin de la culture de la drogue dans le rap (on n’est pas obligés d’être d’accords avec lui là-dessus), et au fait que la marijuana s’est démocratisée un peu partout, et du coup, elle inspire maintenant tous les genres musicaux, même la country.

Par contre, si globalement les rappeurs ne parlent pas autant de drogue que les chanteurs de country, certaines stars du rap jeu se situent parmi les artistes qui en parlent le plus, comme The Game ou Eminem.

Eh oui, le rap est loin des préjugés !