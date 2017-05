Fianso appelle ton père pour qu’il te laisse venir à son concert !

​Fianso va négocier avec ton daron…

L’album ‘’Bandit Saleté’’ de Sofiane vient de sortir dans les backs, et on peut dire que c’est déjà un gros succès. Porté par les singles ‘’Marion Maréchal’’, ‘’Toka’’, ou encore ‘’Pégase’’, le projet ne devrait pas avoir de mal à finir disque d’or assez rapidement. Le rappeur va donc pouvoir commencer sa tournée sereinement, lui qui a déjà fait le tour de tous les ter-ter de France pour ses clips.

Seul problème : pour ses fans qui sont encore mineurs, difficile de convaincre ses parents de laisser leur enfant aller à un concert de Fianso. Entre les polémiques de l’autoroute, et l’énergie qui est dans tous ses sons, on a du mal à croire que le concert va être un évènement paisible où on peut envoyer son gamin sans problèmes.

Mais Fianso est bien décidé à convaincre les parents les plus réticents ! C’est en tout cas ce qu’il a répondu à un Internaute qui demandait de l’aide car il était en pleine négociation avec ses parents pour venir à son concert. On vous laisse admirer la réponse du rappeur !