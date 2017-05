Booba et MHD nominés aux USA !

​Les deux rappeurs Booba et MHD vont faire le voyage jusqu’à Los Angeles !

West Coast baby ! Le 25 juin prochain, Booba et MHD devront se rendre au Microsoft Theater de Los Angeles pour participer à la très prestigieuse cérémonie des BET Awards ! Organisée par la chaîne Black Entertainment Television, la cérémonie récompense ce qui se fait de mieux dans le monde de la culture urbaine, que ce soit en musique, en cinéma, en sport, en mode, et ainsi de suite.

La cérémonie avait été créée comme une riposte aux Grammys ou aux Oscars où une certaine forme de racisme était toujours très présente. Depuis, elle a gagné en popularité, et est devenue incontournable !

Booba et MHD sont donc nominés dans la catégorie internationale / Europe, aux côtés de la superstar anglaise Stormzy. On espère qu’ils vont être récompensés, et qu’ils feront braquer les projecteurs sur le Rap français !