Vald, Lorenzo, Biffty et Columbine retournent Arte !

Découvrez le documentaire sur le "Troll rap" diffusé sur Arte.

Connaissez-vous l'émission "Tracks" sur Arte ayant pour objectif de se consacrer aux contre-cultures en tout genre et aux diverses formes d'art émergentes ? Sachez qu'elle vient de dédier un épisode dans lequel on retrouve Vald, Lorenzo, Biffty et Columbine

Intitulé "Troll rap", l'équipe de "Tracks" est partie à la rencontre de ses MCs plus fous les uns que les autres pour un épisode à la hauteur de nos attentes.

De l'Olympia de Vald, aux clips fêlés de Biffty en passant par le pauvre clavier de Lorenzo, on vous laisse découvrir cet épisode complètement fou sur le troll rap.