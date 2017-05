Future envoie un message à Ciara pour la Fête des Mères !

​Future est toujours in love de la belle Ciara…

Depuis leur séparation, de l’eau a coulé sous les ponts. Future est devenu une des plus grosses stars mondiales du rap, il a tué la concurrence avec ses deux albums en une semaine, pendant que Ciara s’est mariée avec Russel Wilson, footballeur américain. Pourtant, Future ne semble toujours pas avoir tourné totalement la page…

En effet, le bad boy d’Atlanta a envoyé un joli message à son ex, pour la Fête des Mères, alors même que les deux se sont battus pour avoir la garde de leur fils. Un joli message où il déclare encore éprouver de l’affection pour la chanteuse, plus qu’elle ne le pense, et où il dit être fier du fils qu’il a fait avec elle.

Va falloir passer à autre chose, frère…