Une date pour la série sur les meurtres de 2Pac et Biggie !

​On sait désormais quand Unsolved sur les meurtres de 2Pac et Biggie sortira.

Encore un projet rap sur le petit écran qu’on attend avec impatience ! On vous avait déjà parlé de la série Unsolved qui retracera les enquêtes sur les meurtres de Tupac Shakur et Notorious BIG. Au début du mois de mars, on avait eu connaissance des noms des acteurs qui joueront les deux légendes du rap.

Pour incarner Notorious BIG, l’acteur sera Wavyy Jonez, que personne ne connaît pour l’instant. Pour Tupac Shakur, les producteurs ont choisi Marcc Rose. Ça n’est pas le même acteur que pour le biopic ‘’All Eyez On Me’’, mais c’est déjà celui qui a joué Tupac dans le film Straight Outta Compton.

On avait même le nom du réalisateur : il s’agira d’Anthony Hemingway, qui a déjà produit la saison d’American Crime Story sur OG Simpson, ainsi que la légendaire série The Wire et bien d’autres choses encore.

Hier, la chaîne USA Network a annoncé que la série serait diffusée début 2018. On a donc une date pour cette série qui s’annonce déjà être une dinguerie !