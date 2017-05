MHD et Stromae collabore !

Le prince de l’Afro Trap s’associe à l’artiste belge !

Tout est parti d’une photo postée en décembre dernier par MHD. Alors que la photo entre les deux artistes paraissait comme une simple rencontre, les deux artistes ont exaucé notre souhait : un featuring !

Un cocktail explosif qui pourrait donner un tube énorme.

Pour ne pas spoiler l’intégralité du titre, le rappeur poste une vidéo assez courte sur Instagram en compagnie de Paul alias Stromae

Les doutes s’estompent car on retrouve MHD en compagnie de Stromae et du producteur phare, Dany Synthé. La collaboration des deux novateurs musicaux paraît aujourd’hui comme évidente, car Stromae et le prince de l’afro trap ont connu les grandes ascensions avec un style musical qui leur est propre !

On espère ne pas être déçu de la collaboration !