Kendrick Lamar sur l’album de The Game !

​Une collaboration qui ne se limiterait pas à un simple feat…

Bientôt l’heure de la retraite pour The Game ? C’est en tout cas ce qu’il avait annoncé lors d’un de ses concerts en décembre : ‘’Je vais me poser une minute, et je vais écrire mon prochain album, qui sera probablement mon dernier album. Ça s’appellera Westside Sotry, et ça va être énorme’’. Depuis cette annonce, on a eu très peu de nouvelles…

… Jusqu’à hier ! Sur son compte Instagram, le MC de Compton a posté une photo de lui en compagnie de Kendrick Lamar, avec en légende : ‘’Je m’excuse pour mes yeux, Je suis high comme une ch**** de girafe, avec mon gars Kendrick Lamar, en train de bosser sur mon dernier album’’.

Lors de la sortie de ‘’DAMN’’, l’album de Kendrick, The Game avait affirmé qu’il s’agissait d’un des meilleurs albums de tous les temps, et qu’il représentait la West Coast comme elle le méritait. Les deux rappeurs venant au même endroit, on se doute que leur collaboration aura une signification bien particulière, et qu’elle ira bien plus loin qu’un simple feat.

Du lourd en perspective du côté de la West Coast !