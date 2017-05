Les places pour le concert de NTM bientôt en vente !

​Qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu ?

On a désormais une date officielle pour le retour sur scène du groupe NTM ! Le plus mythique des groupes français se réunit à nouveau pour deux dates parisiennes, à Bercy, les 9 et 10 mars 2018. Aucun autre concert n’est actuellement prévu, mais on imagine que tout ça peut bouger très vite, en fonction de la vitesse à laquelle les places vont s’écouler.

Les places, justement, seront mises en vente à partir de ce vendredi 19 mai à 10h00, avec un tarif compris entre 55 et 75 euros. Le groupe, séparé depuis 2001, s’était déjà réuni en 2008 pour donner des concerts, et à chaque fois c’était une réussite. L’année prochaine, ils pourront fêter les 20 ans de leur quatrième album, ‘’Suprême NTM’’, le plus gros succès du groupe en termes de ventes (800 000 exemplaires).

Une réédition du disque est d’ailleurs prévue avec quelques titres bonus. Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans !