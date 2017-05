Travis Scott arrêté à cause d’une émeute à son concert !

​Travis Scott a foutu le bordel en Arkansas…

Apparemment, c’était le Turn Up ultime il y a deux jours dans la ville de Rogers, en Arkansas ( si vous ne savez pas ce qu’est le turn up, malheureusement on ne peut plus rien pour vous… ). La cause ? Un concert de Travis Scott qui a tenu toutes ses promesses, et même bien plus si on en croit les réactions des fans après l’évènement.

En effet, l’évènement aurait légèrement dégénéré, après que Travis Scott ait joué 15 fois son hit ‘’Goosebumps’’. L’ambiance au Walmart Amphitheater était tellement chaude que la fête aurait tourné en émeute.

Au point que Travis Scott lui-même soit embarqué par la police, parce que c’est lui qui serait à l’origine des débordements. Il a depuis été relâché par les forces d e ;’ordre, sas qu’on sache exactement quelles charges sont retenues contre lui.