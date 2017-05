Snoop Dogg dévoile une animation sur ''What's My Name'' !

À l'occasion de son nouvel album prévu pour ce 19 mai.

Alors qu'on retrouvera le Dogg en juillet prochain dans le documentaire "The Defiant Ones" sur l'incroyable réussite de Dr Dre et Jimmy Lovine, l'une des légendes du rap débarquera en premier lieu ce 19 mai prochain dans les bacs !

En effet, le rappeur de Long Beach dévoilera la semaine prochaine son album "Neva Left" à l'ambiance bien old school. Pour l'occasion, Snoop Dogg vient de dévoiler sur son compte Facebook une vidéo animation du titre "What's My Name" où on le découvre aux côtés de Dr Dre.

On vous laisse découvrir cette animation hilarante en attendant le projet attendu par beaucoup qui sera certainement un retour aux sources.