Jay-Z signe un deal à 200 millions avec Live Nation !

​Jigga pèse de plus en plus, ça devient flippant…

Live Nation, une des plus grosses entreprises d’Entertainment au monde, qui s’occupe des tournées des plus grands artistes, a signé un deal avec Jay-Z pour devenir le partenaire tourneur exclusif du rappeur, au prix de 200 millions d'euros.

Le contrat stipule que Live Nation s’occupera de toutes les tournées de Jigga pendant les 10 prochaines années, ce qui fait donc que Jay-Z donnera des concerts sur la terre entière jusqu’à ses 57 ans !

Et cela veut dire plusieurs choses : Jay-Z n’avait depuis quelques temps donné que très peu de concerts, pour se consacrer à son label et sa famille. Il faut dire aussi qu’il n’a pas sorti de projets depuis un petit bout de temps. On peut donc espérer que ce deal soit synonyme de l’arrivée d’un nouvel album de Jay-Z ! En tout cas, on y croit fort.