Childish Gambino réédite ‘’Awaken My Love !’’ en réalité virtuelle !

​Childis Gambino, lui, il est dans le futur pour de vrai.

Childish Gambino est un des artistes rap les plus créatifs de ces 15 dernières années. Le gars est dans tous les bails, au cinéma, à la télévision (dans l’excellente série ‘’Community’’, à regarder absolument pour tous les fans de sitcom), et bien entendu dans la musique, puisque ses albums sont toujours très éloignés des standards commerciaux du moment, mais parviennent tout de même à contenter un public de plus en plus large.

Après avoir gagné sa place dans le top 100 des personnalités les plus influentes au monde, Childish Gambino continue à avoir des idées incroyables. Il a en effet décidé de rééditer son album ‘’Awaken, My Love !’’ d’une manière très originale. En effet, le coffret collector deluxe comprendra un casque de réalité virtuelle, qui permettra aux fans de visionner l’intégralité de la performance de Childish Gambino lors de son prochain festival, à 360°. On vous met un petit extrait en dessous pour que vous puissiez voir ce que ça donne, un liveshow à 360°.