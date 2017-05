Rich Homie Quan et Young Thug, c’est fini !

​Les deux amis ne se parlent plus du tout selon Quan…

Tous les fans de rap sudiste attendaient la réunion du Rich Gang, le groupe composé de Young Thug et Rich Homie Quan (avec quelques apparitions de Birdman de temps en temps), qui avait sorti quelques gros hits il y a deux ans, lors de l’émergence de Young Thug.

Depuis, Quan s’est fait plus discret, et le Rich Gang battait de l’aile. Les gens s’étaient remis à espérer lorsqu’un nouveau feat en Quan et Young Thug avait fuité sur le web. Mais lors d’une interview pour WEDR 99 JAMZ, Rich Homie a flingué tout espoir d’une nouvelle réunion des deux artistes : ‘’ On ne s’en veut pas, mais on ne se parle plus. On ne se parle plus tous les jours comme vous pouviez le penser. Mais on n’est pas en mauvais termes. Je suis juste parti… Tu sais ce que c’est. Je lui souhaite le meilleur’’.

Pour parler du son qui a leaké, il a juste dit ‘’Le son est vieux. Je me rappelle qu’il avait déjà fuité il y a deux ans. Nous n’avons pas fait de musique ensemble depuis très longtemps’’.

Il reste toutefois en bons termes avec Birdman et le label Cash Money Records.