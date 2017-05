L'affaire de la sextape le suivra pour toujours !

Le milieu de terrain lyonnais espère renverser le tendance...

Ce soir, l’Olympique Lyonnais accueillera l’Ajax Amsterdam pour le demi-finale retour de la Ligue Europa. Balayé 4-1 à l’aller, Mathieu Valbuena et sa clique doivent réaliser un exploit afin d’accéder en finale. Ce dernier estime qu’ils sont capable de renverser la tendance dans un entretien accordé au journal L’Equipe.

« Il faut avoir conscience qu'on va jouer plus qu'un match. On ne pourra pas tout réussir mais la détermination devra être maximale. Je prends l'exemple du Barça contre Paris (6-1), je n'ai pas vu une grande équipe techniquement. Mais il y avait de la hargne, de la détermination. C'est ce qui leur a permis de renverser une situation qui était encore plus compromise que la nôtre. Un exploit, ça se construit. Il faut arrêter de parler de talent ! Ça ne suffit plus, il faut mettre d'autres ingrédients pour espérer réussir vraiment. Aujourd'hui, toutes les équipes sont bien préparées physiquement, tactiquement. On a failli dans l'état d'esprit. »

Le milieu de terrain a bien évidemment été marqué par l'affaire de la sextape, mais considère qu’il a toujours été très honnête.

« Même si ça été très, très, très compliqué, j'ai toujours gardé la banane, je n'ai jamais triché. Et je devais insister. Dès que je reviens sur le terrain, je redeviens heureux. Je suis un passionné de foot, j'aime mon métier, me lever tous les matins en me disant que je vais jouer au foot. Tu peux me faire jouer avec n'importe qui. »

« Malheureusement, cette affaire me suivra pour toujours, c'est regrettable parce que certains ne retiendront que cela. Ça ne m'affecte pas plus que cela mais c'est vrai que mes blessures de la saison dernière ont peut-être été liées à cette affaire. »

Il a également suivi l’Euro 2016 des Bleus et il espère participer au Mondial 2018 avec les internationaux.

« C'est bien que des jeunes talents viennent pointer le bout de leur nez. Ça rendra l'équipe de France meilleure. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot : je ferai tout pour revenir en équipe de France. »