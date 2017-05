Nekfeu toujours plus loin avec ''Cyborg'' !

Un sixième single or pour le rappeur.

Depuis la sortie de son dernier album en date le 2 décembre dernier, Nekfeu ravage tout avec son projet "Cyborg".

L'artiste connu jusqu'au Japon et validé par la star Ed Sheeran a atteint le double disque de platine en seulement sept semaines ! Un score complètement incroyable lorsqu'on sait qu'il a été annoncé la veille de sa sortie lors de son show à Bercy et surtout qu'aucun clip n'ait été diffusé sur le web.

En plus du projet écoulé à plus de 200 000 exemplaires, le fennec a transformé cinq singles sur quatorze en single or avec plus de 10 millions d'équivalent ventes en téléchargement et en streaming. Et si vous pensiez que cela allait suffire au MC parisien, vous vous trompez…

En effet, Nekfeu vient de voir un nouveau titre se transformer en or. "Le regard des gens" vient d'être certifié single or près de 6 mois après sa sortie. Une vraie performance que très peu de rappeurs peuvent se permettre de faire.

On espère découvrir des visuels issus de ce projet en attendant le prochain qui s'annonce tout aussi violent.