Les rappeurs les plus riches de 2017 selon Forbes !

Le magazine Forbes s’est intéressé à la fortune des stars du rap…

Le célèbre magazine américain Forbes s’est depuis longtemps fait une spécialité de l’évaluation des richesses des célébrités. Chaque année, le magazine passe son temps à publier des classements en fonction des fortunes, pour les sportifs, les chefs d’entreprise, et donc, les rappeurs également.

Pour vous, on est allés voir si les classements avaient bougé par rapport à l’année dernière. Le numéro 1 reste P.Diddy avec ses 820 millions, exactement comme l’an passé, grâce à son business avec la marque d’alcool Ciroc, et son gros retour sur investissement dans Revolt TV.

Vient ensuite Jay-Z, avec ‘’seulement’’ 810 millions, grâce à ses investissements dans son entreprise Tidal qui a été en partie rachetée par Sprint pour 10 fois plus cher que ce que Jigga avait investi au départ. Puis Dr.Dre qui continue à inonder le marché de ses casques et enceintes, et enfin Birdman et Drake, grâce en grande partie à leur réussite musicale, et aussi un peu grâce au gaz naturel pour Birdman.

Voici le classement et les sommes possédées par chaque rappeur en 2017 :

1- P.Diddy : 820 millions de dollars

2- Jay-Z : 810 millions

3- Dr. Dre : 740 millions

4- Birdman : 110 millions

5- Drake : 90 millions

A eux cinq, les gars possèdent 2,57 milliards de dollars. Le rap ça paye…