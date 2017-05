Lucas Digne espère rester au Barça !

Est-ce un bon choix de la part du club catalan ?

Recruté pour être la doublure de Jordi Alba, le jeune latéral gauche français n’a pas été validé comme son compère Samuel Umtiti par les socios et n’a pas vraiment séduit le publique catalan. Malgré tout, le français semble serein au sujet de la situation.

« Je veux continuer, j’ai signé un contrat de cinq saisons et mon intention est de gagner de nombreux titres ici. Je suis content au FC Barcelone et je le serai encore plus si nous gagnons la Liga. Ma situation ne m’inquiète pas parce que le plus important pour moi, c’est l’équipe. »

Par contre, nous trouvons quand même peu croyable le fait que Lionel Messi possède un maillot de Lucas Digne à l'AS Rome.

