Un nouveau film sur Tupac !

​Après ‘’All Eyez on Me’’, un nouveau film va être fait sur Tupac !

Décidemment, on pourrait presque croire qu’il est encore vivant ! En effet, un nouveau film sur la vie de Tupac a déjà été programmé ! Le film aura une forme de documentaire, et il sera réalisé par Steve Mc Queen, qui avait déjà réalisé l’excellent ‘’12 Years a Slave’’.

Ça annonce du très lourd, puisqu’on s’éloignerait un peu de la mise en scène gangsta hollywoodienne à la ‘’Straight Outta Compton’’ ou ‘’All Eyez On Me’’ pour avoir un rendu moins ‘’héroïque’’ et plus proche du réel.

Le réalisateur a déclaré : « Je suis extrêmement ému et excité d’explorer la vie de cet artiste légendaire. J’étais à l’école NYU du cinéma en 1993 et je peux me rappeler voir le monde Hip-Hop et le mien se rencontrer, grâce à Tupac. Peu de stars ont autant briller que Tupac Shakur. Je suis impatient de travailler avec sa famille pour raconter la véritable histoire de cet homme talentueux. »

On n’a pas encore de date, mais tout est en route, et le film sera produit par Amaru Entertainment, la compagnie créée par Afeni Shakur, la tante du rappeur. Un business de famille.