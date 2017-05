Dinos Punchlinovic a fini son album Imany ?

Dinos Punchlinovic serait bien de retour et le rappeur vient de confirmer la fin de son projet !

Le rappeur des premiers Rap Contenders, qui avait fait mal avec son dernier projet en date « Apparences » chez le groupe Def Jam est prêt à reprendre le devant de la scène.

Après deux ans de longue pause, le jeune talent du manager Oumardinho samake est bien décidé à nous envoyer son album. Il nous avait fait patienter avec un titre en featuring avec Joke intitulé « Plaque diplomatique ».

Le morceau non mixé et non masterisé ne figurera pas dans le futur projet « Imany », cependant Dinos annonce une bonne nouvelle à ses fans impatients depuis deux ans !

C’est sur son twitter que l’artiste évoque son retour qui laisse son public dans l’incompréhension, surpris du tweet et réjouit de celui-ci.

En espérant écouter l’album pour cette année, on vous laisse réécouter l’un des titres phares de son Ep ‘’Apparences’’ :