Massimiliano Allegri comme le S en veut toujours plus.

Dani Alves et sa clique sont en route vers un triplé historique.

Depuis 1996, la Ligue des Champions file entre les doigts des Bianconeri. Il y a deux ans, la Vieille Dame a connu une lourde défaite face aux catalans. Depuis Allegri n’a cessé de perfectionner le style de son équipe et ce n’est pas fini… Aux portes de la finale, le coach reste un grand perfectionniste et attend encore plus de ses joueurs.

« La Juventus a de très bonnes chances de gagner la Ligue des Champions cette saison, mais nous devons jouer encore mieux. Nous avons un mois pour nous améliorer et nous ne devons pas oublier que nous avons des matches très importants avant. Nous avons besoin d'un point face à l'AS Roma dimanche, sinon nous devrons battre Crotone pour gagner le Scudetto. Nous devons rester vigilants et pleinement concentrés en tout temps. »

« Je suis ravi de mes joueurs et de ce qu'ils ont réalisé cette année. Ce n'était pas facile de réaliser le parcours que nous avons eu en Ligue des champions. Maintenant, nous avons atteint la phase de crise de la saison et nous devons réfléchir sérieusement demain parce que nous n'avons rien gagné. Nous avons le championnat, la coupe d'Italie et la Ligue des Champions - dans cet ordre - pour réfléchir. Je ne suis pas intéressé par le crédit que l'on me donne. Je fais mon travail avec enthousiasme. Je suis intéressé par les résultats et je peux les réaliser parce que j'ai des joueurs de qualité. »