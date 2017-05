Eminem dévoilera-t-il un nouveau son dans la semaine ?

En tout cas, un titre arrive et c'est une certitude !

Déjà trois ans depuis le dernier album d'Eminem intitulé "MMLP2", il est temps pour le MC de revenir sur le devant de la scène avec un nouvel opus.

Alors que Slim Shady se fait détrôner petit à petit par les artistes du moment comme Kendrick Lamar, Drake ou encore DJ Khaled, les fans du monde entier attendent le retour de la légende et surtout qu'il reprenne ses titres.

Un retour qui se rapproche de plus en plus si on en croit son hypeman du nom de Mr Porter. En effet, un fan a demandé sur le compte Instagram de Mr Porter de forcer Eminem à sortir quelque chose et la réponse du proche de Slim Shady ne nous a pas déçu.

Mr Porter a répondu : "Is almost Time" ("C'est presque l'heure"). Alors que le MC de Détroit doit faire un retour sur scène en Angleterre et en Ecosse au mois d'Août prochain lors d'un festival, il semblerait que le come-back dans les bacs soit plus proche que jamais !

Selon certaines rumeurs, le nouveau titre d'Eminem devrait sortir ce jeudi, jour de sortie de la série de Dr Dre dans lequel Slim apparaîtra également.