Damso casse la barraque !

Damso a fait sauter tous les records avec ‘’Ipséité’’ !

On était à peu près certains que l’album de Damso allait être un succès. Le MC est poussé par Booba de toutes ses forces, il a été largement diffusé, et surtout, son album regorge de morceaux avec un potentiel de hit très élevé.

Mais on ne se doutait pas que le succès serait aussi important. En plus d’avoir pété tous les scores sur Spotify et les autres plateformes de streaming, avec 31,6 millions de streams, il a également explosé les charts avec une première semaine au taquet : 43 000 ventes (+ équivalents streaming).

Ce qui le rapproche énormément du disque d’or, et même probablement du disque de platine, ce qui serait une première pour le rappeur ! On y croit en tout cas, force à lui !