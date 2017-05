La série sur Dr.Dre sort jeudi !

​Avec un mini-trailer en bonus...

Au milieu des films sur la vie de Tupac, ou sur le label Death Row, une nouvelle était passée un peu inaperçue. Pourtant, il se pourrait bien que ce projet soit le plus intéressant pour les fans de rap. En effet, un documentaire en 4 parties va être diffusé par la chaîne HBO, dont le sujet sera la relation en Dr Dre et Jimmy Iovine, patron d’Interscope.

La série documentaire s'appellera ''The Defiant Ones'' et s’intéressera aux carrières des deux hommes, et à leurs nombreuses collaborations, qui ont mené à la fondation du label Aftermath et à la création des casques Beats by Dre. Un scénario qui va donc être une histoire de gros sous…

Petit bonus pour les puristes, la série-docu est réalisée par Allen Hughes, un des réalisateurs du film culte Menace II Society. Il a suivi les deux businessmen pendant trois ans, en réalisant aussi des interviews et racontant l’histoire de leur rêve américain qui s‘est réalisé.

Eminem, Nas, Snoop Dogg, Ice Cube, Bono, et bien d’autres seront aussi dans le film. Bref, du beau monde pour un documentaire qui s’annonce lourd ! Et pour patienter jusqu’à jeudi, Dr.dre nous a dévoilé un petit trailer sur son compte Instagram !