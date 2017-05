Quand Drake devient tatoueur!

​Drake et les tatouages, une grande histoire d’amour…

Drake est complètement fou de tatouages. Depuis quelques temps, il multiplie les dessins et inscriptions partout sur son corps. Il doit passer encore plus de temps à se faire tatouer qu’à la salle de sport.

Cette fois, Drake est passé au niveau supérieur, en inversant les rôles. En effet, il a tatoué son tatoueur, au salon Ganga Tattoo où il se fait habituellement tatoué. Il a donc testé ses qualités d’encreur sur la cheville de son ami.

Vu la légende sur le post Intagram du tatoueur (My bro @champagnepapi took his revenge tattooing me), la séance ressemblait plus à de la déconnade qu’à un vrai travail artistique… On s’en doutait un peu ! On ne devient pas tatoueur en claquant des doigts…