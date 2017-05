Eminem se fait détrôner par Dj Khaled !

La légende de Détroit vient de se faire voler sa place.

En 2010, Slim Shady est revenu d'entre les morts avec son album "Recovery" écoulé a plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Son single phare "Not Afraid", comptabilisant pratiquement 950 millions de vues sur YouTube, s'est placé, dès sa sortie, numéro un du Billboard Hot 100.

Depuis 2010, Eminem a gardé sa place de numéro un dans le classement du Billboard Hot 100, mais sept ans plus tard, le rap god vient de se faire détrôner par le célèbre Dj Khaled.

Alors que ce dernier vient de dévoiler un puissant single en featurings avec les poids lourds américains Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne et Justin Bieber, son titre "I'm the one" s'est placé parmi les plus gros tubes de l'année.

En effet, Dj Khaled vient de détrôner la place de numéro un du white boy dès sa première semaine ! La longue absence d'Eminem lui coûte chère… Après que "Berzek" se soit fait voler sa place par Kendrick Lamar et son "Humble", on attend vraiment le retour de Shady qui arrive à grands pas !

Pensez-vous qu'il récupèrera sa place de numéro un ?