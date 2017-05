Nicki Minaj et Nas en couple ?

​La confirmation ne devrait pas tarder…

On en avait déjà parlé auparavant, mais Nicki Minaj semble avoir déjà remplacé Meek Mill, et assez facilement. On s’en doutait un peu, d’ailleurs, que la rappeuse ne manquerait pas de prétendants valeureux prêts à se disputer la main de l’actuelle reine du rap.

Qui est donc l’heureux élu ? Selon toutes vraisemblances, il s’agirait de Nasir Jones, aka Nas, ou Nasty Nas, la légende du rap New-Yorkais. Ce dernier la drague depuis 2012, et la rupture avec Meek Mill a été l’occasion de se rapprocher de Nicki, alors qu’elle aurait déjà éprouvé des sentiments pour lui auparavant.

De plus, le rappeur Nas a récemment signé sur le label de Dj Khaled, très ami avec Nicki Minaj. On croyait que cette décision était professionnelle, mais elle est peut-être motivée par des raisons plus personnelles ! En tout cas, les deux ont l’air accro sur la photo publiée sur l’Insta de Nicki.