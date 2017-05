T.I dévoile le nom de ses trois albums avant la retraite !

​Trois petits tours et puis T.I. s’en va…

En février dernier, T.I. enflammait la toile en déclarant : « Je suis prêt à me barrer du rap game. J’ai trois albums en tête que j’ai déjà conceptualisé. Une fois que je les aurai sortis, j’en aurai terminé. Le prochain album sera de la musique trap. C’est de la trap musique de 2017. Et celui d’après parlera plus d’amour. Et celui d’après sera mon dernier album. Il s’appellera Kill The King. ».

Une déclaration qui avait attristé les nombreux fans du rappeur, précurseur de la trap et ambassadeur du rap du Sud depuis 2003. Depuis, il a décidé de dévoiler les noms des trois projets qui sonneront la fin de sa carrière.

Le premier, celui qui sortira le plus tôt, s’intitulera ‘’Trap Music’’, probablement en référence à ses débuts musicaux. Le second, qui parlera d’amour, s’appellera ‘’Dope Meets Girl’’. Et le dernier, donc, ‘’Kill The king’’, qui marquera la fin de la carrière de rappeur de T.I.

On espère quand même que sortir tous ce projets va lui redonner envie de rapper !