Wiz Khalifa présente sa nouvelle copine !

Attention, avion de chasse en approche !

La célébrité amène l'argent, mais surtout les belles femmes. Après avoir été en couple avec Amber Rose, le rappeur de Pittsburg s'est dégoté une nouvelle compagne d'un tout autre niveau.

D'origine brésilienne, la belle Izabela Guedes est officiellement la nouvelle petite amie de Wiz Khalifa. Âgée de 27 ans et originaire de Los Angeles, la jeune femme s'est fait repérer par le rappeur alors qu'elle posait pour sa marque de vêtement "Taylor Gang".

Maquilleuse et mannequin, Izabela a donc tapé dans l'œil de Khalifa et depuis, ils sont inséparables ! On vous laisse découvrir les photos de cette nouvelle idylle.