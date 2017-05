Tupac déclare sa flamme dans le nouvel extrait de ‘’All Eyez On Me’’ !

​Découvrez le dernier extrait du biopic sur la vie de Tupac, ‘’All Eyez On Me’’ !

Vous le savez peut-être déjà : Tupac et Jada Pinkett (qui deviendra plus tard la femme de Will Smith) ont un peu flirté, et ont toujours entretenu une forte relation d’amitié. Ils s’étaient rencontrés à l’école d’art de Baltimore en 1986.

C’est cette relation qui est mise en avant dans le dernier extrait du film ‘’All Eyez On Me’’, et qui a été diffusé lors des MTV Movie Awards le 7 mai dernier. On y voit 2Pac lire une sorte de poème d’amour à Jada Pinkett (jouée par Kat Graham), qui déclare à la fin de la lecture : ‘’C’est pas mal. Tu te ramollis’’.

Le rappeur, toujours sûr de lui, lui répond : ‘’Je me ramollis ? Mais tu as les larmes aux yeux !’’ . Toujours le sens de la punchline !