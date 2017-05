La LDC va rapporter très très gros à Monaco !

Un petit euromillion quoi qu’il arrive.

Si l’aventure s’arrête en Ligue des Champions face à la Vieille Dame, ce soir, en demi-finale retour, le club de la principauté pourra essuyer ses larmes avec six millions quatre cents mille billets de 10 euros. Pour ceux qui n’ont pas fait ‘S’, cela fait 64 millions d’euros.

Le revenu des clubs français dans la compétition reste malgré tout le plus faible des cinq grands championnats.

64 300 000 d'euros pour Monaco, 56 200 000 d'euros pour le Paris Saint-Germain et 38 900 000 d'euros pour l’Olympique Lyonnais. Selon les estimations du blog A eux trois, ils cumulent moins de 160 000 000 d’euros de gains alors que l’Allemagne se rapproche des 175 000 000 d’euros et l’Italie dépasse les 180 000 000 d’euros. L’Angleterre et l’Espagne explosent tout et dépasse les 230 000 000 d’euros.

Qu'en pensez-vous ?