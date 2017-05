Nas a parlé poésie avec un professeur d'Harvard !

Le rappeur lui a décodé les lyrics de "It Aint't Hard To Tell".

Le 19 avril 1994, Nas a dévoilé au monde son opus complètement fou intitulé "Illmatic". De sa qualité d'écriture à ses prods en passant par ses thèmes violents, ce projet est devenu un classique du genre jusqu'à se retrouver dans les archives d'Harvard.

Nas a récemment été contacté par un professeur en poésie (Elisa New) de la prestigieuse université afin de parler de… poésie.

L'objectif de cet entretien était d'exporter la poésie dans les foyers et classes des États-Unis, Nas a donc décrypté les paroles de son fameux titre "It Aint't Hard To Tell".

Cette analyse musicale a eu pour but de découvrir la poésie parmi les mots d'argot comme sait si bien le faire Nasir. Après avoir créé la bourse "Nasir Jones Hip-Hop Fellowship" en 2013, le rappeur s'implique davantage dans l'éducation et on apprécie ce geste !