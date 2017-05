Migos et Chance the Rapper tentent le tir à 100 000$ !

​Un shoot en or pour Chance The Rapper, Migos et Myles Turner !

Vous connaissez le principe du shoot à 1 000 000 $ ? Souvent organisé lors des play-offs, un spectateur du public est choisi pour venir tenter un shoot du milieu du terrain. S’il réussit, il gagne son trésor ! Sinon, il repart bredouille avec une sacrée honte… Migos, Chance The Rapper et Myles Turner, joueur des Pacer’s d’Indiana, ont remixé un peu l’idée, en mode ‘’Mort Subite’’. Pour 100 000 $, les concurrents ont tiré chacun leur tour jusqu’à rater. On ne veut pas vous spoiler le vainqueur, mais la séquence est plutôt drôle. Et Offset est vraiment rincé…