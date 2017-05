Lacrim lance un message de soutien à Emmanuel Macron

Lacrim lâche un message pour Emmanuel Macron

Depuis la victoire du dimanche 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République et cela pour 5 ans.

Après un premier tour assez serré, la victoire du président Emmanuel Macron est indéniable et Marine Le Pen ne passe pas !

De nombreux artistes de la scène rap ont réagi face aux élections sur le net. C’est le cas de Lacrim, qui a tenu à féliciter la victoire du jeune président.

Alors que son dernier album « Force et Honneur », rencontre un succès fou en gagnant le statut de disque d’or, Lacrim est bel et bien de retour et libre comme l’air. Le rappeur montre son soutien au nouveau président et lâche sur son Instragram un « Bien ouèj @emmanuelmacron ! ».