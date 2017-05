Paris cherche à remplacer Maxwell !

Le joueur est également convoité par le Real Madrid.

Après Julian Draxler, Paris s’intéresse à un nouveau joueur de Bundesliga et plus précisément dans l’ancien club de l’international allemand. En plus de faire du charme à Pierre-Emerick Aubameyang pour une association avec Cavani en attaque, le club de la capitale se penche sérieusement sur Ricardo Rodriguez, le latéral gauche offensif de Wolfsburg.

Selon L’Equipe, il serait une priorité d’Unai Emery. Sous contrat jusqu’en 2019, l’international Suisse de 24 ans pèserait 25 millions d’euros. De quoi refroidir les prétendants comme l’Inter Milan et Naples mais pas le carnet de chèque de Nasser Al Khelaifi. Son agent, Gianluca Di Domenico, a confirmé le probable départ de son joueur l’été prochain.

« Il a passé plus de cinq ans en Bundesliga et je pense qu’au terme de la saison, il est possible qu’il change d’air. Le joueur pourrait changer de club pour en rejoindre un plus grand. Il est l’un des rares en Europe à pouvoir jouer en tant que défenseur central ou latéral gauche, ce qui me plaît beaucoup. »

« Il est actuellement concentré sur Wolfsburg, mais le directeur de Naples le connaît. A-t-il été contacté ? Je préférais ne pas répondre. Il a été en vacances à Naples et a apprécié. »

