Un fan de Lil Wayne fait le fou en concert !

​Les gardes du corps l’ont calmé direct…

Vous connaissez les streakers ? Ces gens un peu spéciaux qui décident qu’un match de foot ou un concert est le bon moment pour passer devant les caméras et faire le con. Le plus souvent, ils se contentent de traverser la pelouse, mais de temps en temps, ils sont nus, et tentent d’aller marquer ou autre acte héroïque.

C’est plus ou moins ce qui s’est passé pour Lil Wayne au Rolling Loud festival. Alors qu’il performait un de ses titres en live, un fan a traversé la scène derrière le rappeur. Il a cru pouvoir s’en tirer comme ça, mais il a été intercepté par une horde de garde du corps, qui l’ont retourné avant de le tirer hors de la scène.

Un énorme garde du corps noir avec une chemise bleue en a même profité pour lui envoyer un bon coup de pied. Le fa n’est pas près de recommencer de sitôt…