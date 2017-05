Ce matin on se réveille avec la bonne humeur de tonton Pat !

Découvrez la réaction d'Antoine Griezmann...

De la bonne humeur, crottes dans les yeuz c’est ça qui est la vérité. C’est ce que tonton Pat’ nous transmet via son compte Instagram au lendemain de son but face à l’OGC Nice. Une énergie positive qui vient piquer les jaloux sur « I’m the One » de DJ Khaled.

Souvent critiqué cette saison, l’ancien joueur de la Juventus a répondu sur le terrain. Pat’ a sorti son meilleur match face à Mario Balotelli et sa bande et a offert la victoire à son équipe grâce à un but de la tête sur un centre de Maxime Lopez.

De quoi nous offrir une double célébration qui a amusé la toile. Dans la première, le joueur nous montre la taille de ses ‘cojones’.

La deuxième célébration a régalé tout le monde et notamment Antoine Griezmann qui s’est empressé de la partager sur Twitter.

« Je veux ça sur Fifa 18 ! »

Et enfin, en zone mixte après le match, Patrice Evra nous explique son sentiment et affirme "prier pour ses ennemis". Si ça ce n'est pas la marque d'un grand...

Alors comme dirait Alexis, que vous pouvez retrouver de 13h à 16h, "Alors on mayonnaise pas nous ?" Evra mayonnaise sale également...