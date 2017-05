Découvrez ''L.S.L.N'' de IZMAA !

Si vous êtes défoncés, faites comme IZMAA !

Après avoir dévoilé « Je reste real », le rappeur originaire de Villeneuve-le-Roi (94) et ancien membre du groupe ’Panaam’ est de retour avec un nouveau morceau intitulé « L.S.L.N ». Signé chez Just Watch et Believe Digital, le jeune et talentueux artiste allie rap et chant afin d’offrir un flow planant pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

« L.S.L.N » fait référence à Lunettes Sur Le Nez. Oui qui n’a jamais caché ses yeux pour ne pas se faire cramer après avoir fumé ?

Une prod signée Jee-R King Sosa qui amène du soleil à ceux qui n’en n’ont pas.

IZMAA est un artiste prometteur à suivre cette année.