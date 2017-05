Kendrick Lamar retourne tout avec ''DAMN'' !

La machine est de nouveau lancée !

Dans les bacs depuis le 14 avril dernier, Kendrick Lamar a fait un retour fracassant avec "DAMN". Avec de puissants singles comme "Humble", dont on a pu voir Justin Bieber s'ambiancer dessus et même Ne-Yo lâcher un remix, le quatrième album studio de l'artiste est déjà classique.

Un projet qui vient d'être certifié disque de platine ! L'album s'est écoulé à 603 000 exemplaires en première semaine d'exploitation et devient l'opus ayant connu le meilleur démarrage de l'année devant Drake et son "More Life".

K-Dot, même si on en doutait pas, est sur le point d'être la nouvelle légende du rap et la route est encore longue pour lui !