Ixzo et Lartiste en ont ‘’Plein le dos’’ !

Découvrez le dernier clip de Ixzo et Lartiste, ‘’Plein Le Dos’’ !

Ça y est, un nouvel extrait de l’album ‘’L’ennemi’’ de Ixzo a été clippé ! Il s’agit de ‘’Plein le dos’’, son featuring avec Lartiste. Un son très dansant, où les deux rappeurs parlent beaucoup de trahison et de jalousie, en célébrant le fait de s’être éloignés de tout ça.

Un son qui doit passer souvent dans les clubs de France un peu street ! Pour ce qui est du clip, l’ambiance est à la fête, vu que Lartiste et Ixzo ont loué une maison pour y faire une grande soirée, avec de très jolies filles. On aurait bien envie d’aller faire un tour à la soirée, et vous ?