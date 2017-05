Quand Mourinho et Pogba valide Rashford !

Découvrez sa prestation en vidéo face au Celta Vigo...

Marcus Rashford a une nouvelle fois marqué les esprits hier soir, lors de la demi-finale aller, en plantant un très joli coup franc face au Celta Vigo. L’anglais a permis à ses coéquipiers de se rapprocher de la finale. José Mourinho a complimenté sa pépite âgée de 19 ans à la fin de la rencontre.

« Marcus est un garçon de 19 ans, amoureux de football. Après les entraînements, il reste une demi-heure pour tirer des coups francs. C’est sa mentalité. Il travaille, travaille et travaille encore. Il adore ça. Il est très mature alors oublions son âge, ce qui compte ce sont ses qualités. »

Paul Pogba, qui a laissé le coup-franc a son coéquipier, s’est empressé de le saluer.

« Sur le terrain, on ne s'intéresse pas à l'âge. Il le sentait, il me l'a dit, et il l'a mis dedans, c'est le plus important. »