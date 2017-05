Black M et Kalash Criminel en feat ?

​La combinaison qui casse tout !

Kalash Criminel est dans tous les bons coups ! Alors que sa mixtape ‘’Oyoki’’ est sur le point de sortir dans les bacs, et qu’il a invité dessus ce qui se faisait de mieux en rap français, le rappeur cagoulé de Sevran semble déjà être sur d’autres projets.

C’est en tout cas ce que semble indiquer cette photo venant tout droit d’Instagram. On y retrouve Kalash Criminel, avec la cagoule toujours fidèle au poste, et en compagnie d’une star du rap : Black M. La photo réunissant les deux MC est mythique, tant leurs deux univers artistiques semblent éloignés.

Rien n’étant jamais fait au hasard, on imagine qu’un featuring est en préparation… On a hâte de voir à quoi ça pourrait bien ressembler, et vous ?