Ne-Yo se met au rap et reprend du Kendrick Lamar !

La star du R&B s'attaque à "Humble" de K-Dot.

Ne-Yo, ce personnage emblématique du R&B à la carrière faramineuse a décidé de se mettre au rap le temps d'un titre et pas n'importe lequel puisqu'il reprend le dernier banger de K-Dot intitulé "Humble".

Alors que le king de Compton parle d'humilité dans ce single, Ne-Yo a choisi d'appliquer l'égotrip sur la prod de Mike Will Made It. De ses succès musicaux à ses nombreux Grammy's, le chanteur de l'Arkensas sort les crocs et lâche un flow tout de même similaire à celui de Kendrick.

On vous laisse découvrir ce remix plutôt agréable, mais qui reste loin de la prestation de K-Dot !