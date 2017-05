Kyrie Irving en mode chocolat !

Petit à petit, le magicien des Cavs active le beast mode !

Ladies and gentlemen, Kyrie Irving a distribué onze galettes et dépasse son record en carrière et encore une fois ne cherchez aucune explication…

« Quand on attaque constament LeBron et moi, qu’on met la pression sur la défense ne nous respecte pas, on marquera. On joue simplement de la bonne façon, et on esaye maintenir ça à un niveau constant. »

Mais en réalité il a été mis en difficulté dès le début de match par la défense des Raptors. Après s’être fait contré deux fois par Ibaka, le magicien a privilégié la passe.

« On est une équipe différente quand on jour à un rythme élevé avec beaucoup d’energie. Le ballon semble trouver un gars ouvert à chaque fois. L’altruisme prend le contrôle de l’équipe et on commence à se sentir vraiment bien. »

« On a bien joué, on a bien fait circuler la balle et on trouvait toujours un de nos supers shooteurs. Certains tirs étaient compliqués, mais vu qu’on a enchaîné les 3 points dès le départ, on se sentait bien. Quand les gars n’hésitent pas à tirer, on est une bonne équipe. Ce ne sera pas comme ça tous les soirs, mais quand ça l’est, on voit comment ça finit pour nous. »

Découvrez ses 11 galettes...