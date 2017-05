The Game annonce son album et rend hommage à Kendrick Lamar !

Le projet "Westside Story" de Game arrive…

C'est sur son compte Instagram que The Game a rendu un bel hommage à celui qu'il a découvert en tout premier… Kendrick Lamar !

Alors qu'il se faisait appeler K-Dot à ses débuts, The Game avait conseillé au jeune rappeur de Compton de choisir son véritable nom qui a beaucoup plus d'impact selon lui.

Ce poids lourd du rap game à la carrière bien remplie a toujours validé Kendrick Lamar jusqu'à son dernier album "DAMN" qu'il glorifie dans une belle publication Instagram :

"De moi à qui que ce soit qui se sente concerné…… cet album DECHIRE PUTAIN !!! et c'est le troisième LP du petit pote…. Si vous êtes un vrai fan de HIP HOP, alors vous avez du l'apprendre par coeur depuis !!! Si vous êtes un vrai fan hip hop et que vous n'avez toujours pas l'album de Kendrick Lamar….. FUCK YOU, je le dis sur Compton, Bompton et mon quartier et mes gosses… mon petit négro est cru… Dot je suis fier de toi blood, Top… tu sais ce qu'il en est avec l'OG CHUCK poto…. J'ai étudié l'album et je suis fier de cette merde mon négro !!! K-Dot, tu sais d'où on vient et ce qu'il a fallu pour des négros comme nous de ne pas seulement sortir du HUB vivant, mais d'atteindre les sommets sur le même accord et ce n'est rien d'autre qu'une bénédiction….. cette merde m'a motivé.. je suis heureux que le VRAI RAP existe encore…. sans manquer de respect aux rappeurs de merde… mais je vous emmerde tous, vous ne savez pas rapper et votre maman sait que vous ne valez rien…. cette merde de COMPTON n'a jamais été un jeu… j'ai ramené Dr Dre dans le hood et lui ai montré comment c'était sur Cedar Block…. « WESTSIDE STORY » arrive bientôt….. #PacSeraitFier #CaliforniaLove#AttendezQueJeQuitteLaRésidenceSurveillée #L'EtéEstAMoi#RoiDeLosAngeles #SiT'esOffenséSuceUneQueue#JeSeraiHumbleUnAutreJour #ThugLife #TheBlackWallstreet#BloodMoney #HurricaneAParlé"

En plus de ce magnifique soutien, The Game annonce également que son album "Westside Story" arrive très prochainement, on l'attend avec impatience !