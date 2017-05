Doums s'est fait bannir des USA !

Bientôt un feat avec Ademo ?

Après avoir appris que PNL ne pouvait pas performer au festival Coachella car Ademo s'est vu interdire l'entrée aux États-Unis suite à un casier judiciaire un peu trop complet, c'est au tour d'un autre rappeur de voir son rêve américain tomber à l'eau.

En effet, dans un entretien accordé pour SURL, Doums a raconté son séjour aux USA et les problèmes qui ont suivi.

Alors qu'il voyageait en direction de New York, le rappeur de l'Entourage a voulu passer le vol dans de bonnes conditions en se fumant plusieurs joints à l'aller et au retour. Après quelques réprimandes, le backeur de Nekfeu n'a pas eu de conséquence sur le moment, mais les américains n'oublient jamais rien !

Effectivement, alors qu'il devait se rendre à Los Angeles afin de tourner le clip de "Ma Dope" du Fenneck, Doums a tout simplement oublié de remplir l'ESTA donc il a demandé à sa copine de s'en charger, et cette dernière l'a un peu rempli en freestyle.

Une belle erreur quand on connait les américains et le respect de leurs lois, l'artiste raconte d'ailleurs son arrivée : "Huit heures dans une salle. C'était juste après les attentats. À un moment, je vrille. Ils arrêtaient pas de me dire : « Tu sors dans 30 minutes. » J'avais Harry Potter en anglais sans les sous-titres, je comprenais rien ! Finalement, j'ai dû faire demi-tour. Résultat : six ans d'interdiction."

Doums devra donc attendre six années avant de pouvoir se rendre sur le territoire américain !