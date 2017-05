‘’Ghetto’’ de Benash et Booba certifié single d’or !

Le fameux titre "Ghetto" de Benash et Booba est disque d'or !

Alors que Benash sortait son premier album solo le 31 mars, le projet intitulé « CDG » rencontre un succès fou.

En l’espace d’une semaine, le rappeur du 92i commence bien et écoule 7000 exemplaires. Dans les 15 morceaux du projet et parmis les gros singles, un titre se distingue par son featuring et sa sonorité.

Le titre « Ghetto » de Benash en feat avec Booba, nous fait voyager au Cameroun en nous immergeant dans l’ambiance du titre.

Avec plus de 3 millions de vues sur Youtube et une sacré diffusion sur les radios nationales, le titre ne peut qu’exploser.

Avec plus de 10 millions d’exemplaires, le fameux « Ghetto » se retrouve single d’or, annoncé par la SNEP :

Benash commence dans une bonne lancée et frappe fort pour son premier projet solo !