MHD est diamanté !

​Une étape de plus sur la route du succès pour MHD.

Une récompense qui tombe à pic, en pleine Ligue des Champions, entre les matchs des demi-finales ! En effet, le jeune afro-trapeur MHD vient de décrocher une nouvelle récompense, et celle-là, ils sont vraiment très peu à pouvoir y rêver !

Cette récompense, c’est un single de diamant, qui lui est attribué pour son titre ‘’Afro Trap Part.3 – Champion’s League’’. Rappelons que pour avoir un single de diamant, il faut avoir cumulé plus de… 35 Millions d’équivalent streaming ! Un chiffre énorme qui force le respect.

MHD est définitivement le phénomène musical français, celui qui a le plus d’impact au niveau international, et particulièrement en Afrique où plus de 65 000 personnes en délire étaient venus pour s’ambiancer avec lui lors de son show à Conakry.

On se demande quelles limites le chanteur peut encore repousser ! Bientôt MHD à Coachella lui aussi ?